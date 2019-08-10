ВТБ вложит миллиарды рублей на усовершенствование зерновой логистики в России
Банк ВТБ и акционеры Группы компаний Рустранском завершили сделку по покупке банком 50% +1 акции ГК РТК.
Президент Группы компаний РТК Константин Засов сообщил, что российский рынок специализированных перевозок в последнее время демонстрировал быстрый рост. Но отрасли уже пора качественно трансформироваться. Речь идет о том, чтобы инфраструктура рынка начала отвечать сегодняшним реалиям.
«Добиться каких-то перемен без модернизации инфраструктуры невозможно. Для увеличения объемов в будущем, необходимо прикладывать усилия уже сейчас. В частности нужно подготовить инфраструктуру», - считает Засов.
Президент ГК РТК подчеркнул, что при кооперации с самым крупным в РФ банковским институтом, заинтересованном заниматься очень важным для России проектом вместе с участниками рынка, для его компании открываются хорошие перспективы.
Развитие стратегии многопрофильного железнодорожного комплекса требует нескольких шагов. Во-первых, нужно обновить инфраструктуру перевозок внутри страны; во-вторых, необходимо уменьшить волатильность рынка; и, наконец, надо начать предоставлять качественные услуги профильным российским предприятиям.
На сегодняшний день для акционеров важно обновить уже имеющуюся зерновую логистическую инфраструктуру. После ее улучшения удастся реализовывать экспортный зерновой потенциал Российской Федерации с максимальной эффективностью. Также получится повысить конкурентоспособность отечественного зерна на мировом рынке, пишет Newsnn.ru.
По мнению первого зампреда правления ВТБ Юрия Соловьева, войдя в капитал ГК РТК, развитие бизнеса ВТБ на зерновом рынке выйдет на качественно новый уровень. Со временем компания совместно с держателями ценных ГК РТК будет развивать активы организации по всем главным направлениям бизнеса. Компания закрепится на лидирующих позициях в сегментах перевозок специализированными составами.
Факт приобретения ВТБ акций ГК РТК замечательно вписывается в стратегию развития группы. Она предусматривает достижения синергии за счет объединения активов в сфере транспортной экспортной логистики и трейдинга. Такой подход позволит поднять эффективность отрасли в масштабах всего государства, заявил Соловьев.
Так, для увеличения процента перевозок по железным дорогам в России нужно тщательно перестроить экспортные мощности. Размеры финансирования, необходимые для этих целей, исчисляются многими миллиардами. В данном процессе многое зависит от согласованности действий всех участников отрасли. Сотрудничество банка ВТБ и железнодорожного оператора Рустранском способно решить эту амбициозную задачу.