ВТБ вложит миллиарды рублей на усовершенствование зерновой логистики в России

Президент Группы компаний РТК Константин Засов сообщил, что российский рынок специализированных перевозок в последнее время демонстрировал быстрый рост. Но отрасли уже пора качественно трансформироваться. Речь идет о том, чтобы инфраструктура рынка начала отвечать сегодняшним реалиям.

«Добиться каких-то перемен без модернизации инфраструктуры невозможно. Для увеличения объемов в будущем, необходимо прикладывать усилия уже сейчас. В частности нужно подготовить инфраструктуру», - считает Засов.

Президент ГК РТК подчеркнул, что при кооперации с самым крупным в РФ банковским институтом, заинтересованном заниматься очень важным для России проектом вместе с участниками рынка, для его компании открываются хорошие перспективы.

Развитие стратегии многопрофильного железнодорожного комплекса требует нескольких шагов. Во-первых, нужно обновить инфраструктуру перевозок внутри страны; во-вторых, необходимо уменьшить волатильность рынка; и, наконец, надо начать предоставлять качественные услуги профильным российским предприятиям.

На сегодняшний день для акционеров важно обновить уже имеющуюся зерновую логистическую инфраструктуру. После ее улучшения удастся реализовывать экспортный зерновой потенциал Российской Федерации с максимальной эффективностью. Также получится повысить конкурентоспособность отечественного зерна на мировом рынке, пишет Newsnn.ru.

По мнению первого зампреда правления ВТБ Юрия Соловьева, войдя в капитал ГК РТК, развитие бизнеса ВТБ на зерновом рынке выйдет на качественно новый уровень. Со временем компания совместно с держателями ценных ГК РТК будет развивать активы организации по всем главным направлениям бизнеса. Компания закрепится на лидирующих позициях в сегментах перевозок специализированными составами.

Факт приобретения ВТБ акций ГК РТК замечательно вписывается в стратегию развития группы. Она предусматривает достижения синергии за счет объединения активов в сфере транспортной экспортной логистики и трейдинга. Такой подход позволит поднять эффективность отрасли в масштабах всего государства, заявил Соловьев.