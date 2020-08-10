Кобзев привлек экс-главу СК Иркутской области для борьбы с коррупцией

Кобзев привлек экс-главу СК Иркутской области для борьбы с коррупцией

10 августа, 19:31ОбществоPhoto: фрагмент видео
Бывший глава следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области Андрей Бунев вступил в должность заместителя главы регионального кабинета министров.

Экс-сотрудник правоохранительных органов должен помочь врио губернатора Приангарья Игорю Кобзеву покончить со взяточничеством в регионе. Еще Бунев займется координацией работы министерств лесного комплекса и спорта. Об этом пишет irksib.ru.

Бывший главный следователь стал ответственным за лесное хозяйство не просто так. Данная отрасль признана одной из самых коррумпированных в Иркутской области. Игорь Кобзев считает, что Андрей Бунев сможет переломить ситуацию и станет успешно бороться с «черными» лесорубами. Он остановит бесконтрольные поставки древесины в Китайскую Народную Республику.

Врио главы Иркутской области знает о непростой ситуации в регионе. Специалистами проведено свыше 17 000 проверок в сфере лесного законодательства. Всего было обнаружено 1 400 фактов нелегальных вырубок. Игорь Кобзев заявил, что Андрей Бунев грамотно выстроит работу между арендаторами лесных участков и главами муниципалитетов. В итоге количество пожаров и противозаконных действий «черных» лесорубов снизится.

«Задача – сделать лесную отрасль прозрачной», – подчеркнул губернатор.

Бывший глава СУ СК России Приангарья ранее неоднократно давал свою оценку обстановке, сложившейся с лесами в регионе. Полицейским удалось раскрыть серьезную нелегальную схему, созданную бывшим министром лесного хозяйства Иркутской области Сергеем Шевердой. Она позволяла без проблем вывозить древесину в КНР. Андрей Бунев сказал, что на сегодняшний день имеется множество мер, способных остановить этот конвейер и снизить число варварских рубок.

Вести бизнес, не нарушая закон, выгодно. Об этом говорят примеры Пермского, Хабаровского и Красноярского краев, а также других регионов Российской Федерации. Там легально заготавливают лес жители и выходцы с тех территорий, где древесина добывается. Официальные лесозаготовители помогают школам, прокладывают дороги и платят гражданам «белую» зарплату, сообщил Игорь Кобзев.

Андрей Бунев станет вскрывать коррупционные схемы и в сфере спорта. Он начнет следить за подготовкой к проведению этой осенью чемпионата мира по хоккею с мячом и проконтролирует запуск ледовой арены «Байкал».

В июне текущего года врио губернатора Приангарья дал слово провести последовательную зачистку регионального правительства от коррупции. Это своеобразный ответ на задержание замглавы министерства строительства и дорожного хозяйства Иркутской области Ирины Худяковой. Последнюю заподозрили в коррупционных преступлениях.

За взятку арестовали начальника отдела развития инженерной инфраструктуры комитета городского обустройства администрации Иркутска и главу Листвянки Александра Шамсудинова, который попал под следствие за превышение служебных полномочий.

«Мы знаем, что у нас нет неприкасаемых», – заверил Игорь Кобзев, добавив, что все правонарушители понесут наказание.

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