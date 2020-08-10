Кобзев привлек экс-главу СК Иркутской области для борьбы с коррупцией

Бывший главный следователь стал ответственным за лесное хозяйство не просто так. Данная отрасль признана одной из самых коррумпированных в Иркутской области. Игорь Кобзев считает, что Андрей Бунев сможет переломить ситуацию и станет успешно бороться с «черными» лесорубами. Он остановит бесконтрольные поставки древесины в Китайскую Народную Республику.