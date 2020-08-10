Куйвашев предложил расширить список пострадавших от COVID-19 предприятий

Куйвашев предложил расширить список пострадавших от COVID-19 предприятий

Сегодня, 10:25Обществоличная страница Евгения Куйвашева в Instagram
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил позволить бизнесу получить поддержку даже при отсутствии ОКВЭД в списке пострадавших, утвержденном правительством РФ. Соответствующее письмо он направил руководителю Минэкономразвития Максиму Орешкину, сообщает Ура.ру со ссылкой на собственные источники.

По данным источника, это касается поддержки предприятий, которые работают в таких сферах, где могли бы претендовать на льготы, но не получили их. Причиной тому не соответствие ОКВЭД, на основании которого и назначается льгота. В частности, он не был основным или не был указан.

Информацию об отправке письма подтвердила уполномоченный по правам предпринимателей Елена Артюх. Она сказала, что губернатор предложил расширить меры поддержки для тех, кто не мог получать их по кодам ОКВЭД.

Напомним, ранее для поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса был введен ряд льгот.

Сюжеты:
Коронавирус
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