Россия согласовала двойное налогообложение с Кипром

Вступление в силу нового договора произойдет с 1 января 2021 года. Теперь налог на проценты, а также дивиденды возрастает до 15%, что на 2% больше, чем российский НДФЛ. При этом, если доход будет более 5 миллионов рублей, то для россиян со следующего года также придется платить 15% налога. Таким образом, выводить деньги на Кипр теперь не выгодно.