Россия согласовала двойное налогообложение с Кипром

Россия согласовала двойное налогообложение с Кипром

10 августа, 19:32ОбществоPhoto: pxhere.com
Россия договорилась о расторжении договоренностей об избежании двойного налогообложения.

Как сообщает телеграм-канал «Мейстер», Минфин реализовал свое намерение о расторжении договора с Кипром о двойном налогообложении, которое ведомство озвучило еще несколько дней назад. Сегодня от министра финансов Кипра стало известно, что поправки были согласованы и утверждены, подписание нового документа должно состояться осенью текущего года. Эту информацию подтвердил и Алексей Оверчук, занимающий пост заместителя председателя правительства России, который заявил, что Кипр полностью принял предложения российской делегации.

Вступление в силу нового договора произойдет с 1 января 2021 года. Теперь налог на проценты, а также дивиденды возрастает до 15%, что на 2% больше, чем российский НДФЛ. При этом, если доход будет более 5 миллионов рублей, то для россиян со следующего года также придется платить 15% налога. Таким образом, выводить деньги на Кипр теперь не выгодно.

Автор телегам-канала подмечает, с какой скоростью Министерство финансов РФ смогло решить проблему вывода денег через офшоры. При этом, сложного в этой процедуре, как оказалось, ничего нет.

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