Уралец лишился иномарки из-за долга более 16 миллионов рублей

В Свердловской области мужчина накопил долг по налогам более 16 миллионов рублей, из-за чего судебные приставы арестовали у него иномарку, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.

Как сообщили в ведомстве, мужчина не торопился расплачиваться с долгами, а потому приставом-исполнителем были направлены запросы в регистрирующие органы и банки. После этого было вынесено постановление об аресте банковских счетов и запрете регистрационных действий в отношении транспорта должника. Коме того, теперь мужчине запрещено выезжать за пределы страны. Автомобиль Audi Q5 теперь оказался арестованным и отправлен на штраф-стоянку. В случае непогашения им задолженности машина будет передана на оценку, а в дальнейшем на реализацию через торги. Вырученные средства от продажи будут перечислены в федеральный бюджет.

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