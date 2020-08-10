Уралец лишился иномарки из-за долга более 16 миллионов рублей

Уралец лишился иномарки из-за долга более 16 миллионов рублей

Сегодня, 10:54Обществопресс-служба УФССП по Свердловской области
В Свердловской области мужчина накопил долг по налогам более 16 миллионов рублей, из-за чего судебные приставы арестовали у него иномарку, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.

Как сообщили в ведомстве, мужчина не торопился расплачиваться с долгами, а потому приставом-исполнителем были направлены запросы в регистрирующие органы и банки. После этого было вынесено постановление об аресте банковских счетов и запрете регистрационных действий в отношении транспорта должника.

Коме того, теперь мужчине запрещено выезжать за пределы страны.

Автомобиль Audi Q5 теперь оказался арестованным и отправлен на штраф-стоянку. В случае непогашения им задолженности машина будет передана на оценку, а в дальнейшем на реализацию через торги. Вырученные средства от продажи будут перечислены в федеральный бюджет.

Материалы по теме:
долгиномаркаарестсудебные приставыприставы
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Лучшее за
неделю
месяц
Власти Свердловской области рассказали о переходе на третий этап снятия ограничений
Свердловская полиция проверяет медиков на мошенничество с больничными
Администрация убрала эсера из губернаторской гонки в Пермском крае
Детский омбудсмен после посещения монастыря схимонаха Сергия предложил изменить закон
В Свердловской области школьникам разрешат не надевать маски
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb