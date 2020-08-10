Уральского писателя Владислава Крапивина вновь госпитализировали в больницу № 40

Уральского писателя Владислава Крапивина вновь госпитализировали в больницу № 40

Сегодня, 14:00ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге писателя Владислава Крапивина снова госпитализировали в больницу № 40, пишет E1 со ссылкой на руководителя детского отряда «Каравелла» Ларису Крапивину.

По ее словам, сегодня ночью нашлись два сосудистых хирурга, которые были отправлены по линии министерства здравоохранения.

Приехали два симпатичных врача, которые сказали, что нужна немедленная госпитализация. Семья с огромным трудом уговорила Владислава Петровича поехать в больницу, потому что он туда не хочет, сообщила Крапивина.

Она отметила, что сегодня в больнице прошел консилиум специалистов, на котором было принято решение отложить операцию.

Напомним, писатель ранее был госпитализирован с пневмонией. После двух недельного пребывания в больнице Крапивина выписали. Однако родственники заявили о том, что он находится в плохом состоянии. У него на бедре обнаружен гематома.

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Екатеринбург
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