Уральского писателя Владислава Крапивина вновь госпитализировали в больницу № 40

По ее словам, сегодня ночью нашлись два сосудистых хирурга, которые были отправлены по линии министерства здравоохранения.
Приехали два симпатичных врача, которые сказали, что нужна немедленная госпитализация. Семья с огромным трудом уговорила Владислава Петровича поехать в больницу, потому что он туда не хочет, сообщила Крапивина.
Она отметила, что сегодня в больнице прошел консилиум специалистов, на котором было принято решение отложить операцию.
Напомним, писатель ранее был госпитализирован с пневмонией. После двух недельного пребывания в больнице Крапивина выписали. Однако родственники заявили о том, что он находится в плохом состоянии. У него на бедре обнаружен гематома.