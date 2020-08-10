В Екатеринбурге обвиняемый в убийстве девушек на Уктусе запросил суд присяжных

В Свердловский областной суд для рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении Алексея Александрова. Житель Екатеринбурга обвиняется в убийстве двух девушек в Уктусском лесопарке в августе 2018 года. Материалы дела насчитывают 73 тома. Подсудимым заявлено ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Дело передано судье для изучения. Дата предварительного слушания еще не назначена, сообщили в пресс-службе суда.