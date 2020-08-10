В Екатеринбурге обвиняемый в убийстве девушек на Уктусе запросил суд присяжных

В Екатеринбурге обвиняемый в убийстве девушек на Уктусе запросил суд присяжных

Сегодня, 15:46ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Житель Екатеринбурга Алексей Александров, который обвиняется в убийстве двух девушек на Уктусе в августе 2018 года, заявил ходатайство о рассмотрении его дела судом присяжным, сообщает пресс-служба областного суда.

В Свердловский областной суд для рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении Алексея Александрова. Житель Екатеринбурга обвиняется в убийстве двух девушек в Уктусском лесопарке в августе 2018 года. Материалы дела насчитывают 73 тома. Подсудимым заявлено ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Дело передано судье для изучения. Дата предварительного слушания еще не назначена, сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Александрова обвиняют в умышленном убийстве двух девушек, совершенном на склоне горы «Уктус». Дело рассматривается областным судом, так как обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы. Свою вину Александров признал

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