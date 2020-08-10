В Екатеринбурге отказались от летних лагерей дневного пребывания из-за коронавируса

В Екатеринбурге отказались от летних лагерей дневного пребывания из-за коронавируса

10 августа, 17:40
Общество
Фото: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге летние смены в лагерях, расположенных на базе школ, проводить не будут. Об этом сообщили в департаменте образования города.

В сообщении ведомства сказано, что проведение таких смен на данный момент нецелесообразно. Оно было принято по причине ограничений из-за коронавируса, а также для подготовки образовательных учреждений к новому учебному году.

В департаменте образования отмечают, что эта мера позволит начать учебный год очно, а также уменьшить риск распространения инфекции.

Напомним, в Свердловской области детские лагеря начали работать с 15 июня. Однако работают в основном загородные детские-оздоровительные учреждения. За все время их работы было выявлено несколько случаев коронавируса среди детей и сотрудников.

Сюжеты:
ЕкатеринбургКоронавирус
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