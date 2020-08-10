В Нижнем Тагиле прокуратура начала проверку после того, как ребенок поджег себя

По предварительной информации, 7 августа родители мальчика отказались отпустить его погулять, и он решил поджечь канистру с бензином, стоявшую в огороде. Ребенок рассказал, что жидкость потекла ребенку под ноги, и на нем загорелись шлепанцы. Мальчик скинул обувь и прыгнул в ванную с водой, находящуюся рядом. Затем он побежал домой. Ребенок был госпитализирован с 8% ожогами ног.