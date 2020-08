Отдел полиции № 19 Нижнего Тагила инициировал проверку после того, как девятилетний мальчик поджег себя, пытаясь повторить трюк из социальной сети TikTok, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Как сообщили в пресс-службе, сообщение об инциденте поступило к ним из больнице, куда ребенок поступил с 8% ожогами ног. Там также отметили, что семья на учете не состоит. Ранее стало известно о том, что на улице Братьев Худояровых произошел пожар на территории частного дома, в результате которого пострадал ребенок. Он решил повторить трюк из «ТикТок», в котором автор поджег льющийся бензин из канистры. В результате он получил ожоги ног. В Нижнем Тагиле 9-летний мальчик решил поджечь бензин из канистры и получил ожоги

