В центре Екатеринбурга сняли плакат «Стреляй царей, вали заборы!»

На плакате были изображены медведь и соболь (животные изображены на гербе Екатеринбурга), держащие заборы. Наверху расположено изображение короны с отверстиями от пуль. На плакате была надпись «Стреляй царей, вали заборы». Он напоминает о протестах возле Театра драмы в 2019 году, а также расстреле царской семьи в доме Ипатьева.