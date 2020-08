В центре Екатеринбурга сняли плакат «Стреляй царей, вали заборы!»

В Екатеринбурге на улице Карла Либкнехта сегодня появился плакат «Стреляй царей, вали заборы!». Он провисел два часа, а затем его сняли, пишет Ура.ру.

Сотрудники рекламной компании, которой принадлежит витрина, рассказали, что плакат разместили без ведома владельцев. По информации издания, плакат повесили художники в рамках стрит-арт фестиваля «Карт-бланш». На плакате были изображены медведь и соболь (животные изображены на гербе Екатеринбурга), держащие заборы. Наверху расположено изображение короны с отверстиями от пуль. На плакате была надпись «Стреляй царей, вали заборы». Он напоминает о протестах возле Театра драмы в 2019 году, а также расстреле царской семьи в доме Ипатьева.

