17 аварийных деревьев будут вырублены в Нижнем Тагиле

17 аварийных деревьев будут вырублены в Нижнем Тагиле
17 аварийных деревьев будут вырублены в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:06ОбществоФото: pixabay.com
17 аварийных деревьев — клены, тополи, березы и яблони — будут вырублены в Нижнем Тагиле. Соответствующие постановления подписал мэр города Владислав Пинаев.

Так, ТСЖ на улице Красноармейская, 121 разрешено снести шесть кленов, а УК «ПРОдвижение» на Тимирязева, 103 — одну березу. Затем необходимо утилизировать остатки зеленых насаждений и восстановить нарушенное благоустройство придомовой территории.

МАДОУ «Детство» вырубит два клена, три тополя, одну яблоню и три березы на улице Энтузиастов, 62. Потом также необходимо произвести работы по восстановлению нарушенного благоустройства.

В сквере горно-металлургического колледжа им. Черепановых на улице Ленина, 38, согласно постановлению, директору учебного учреждения выдано разрешение на снос одной березы.

Напомним, 340 тысяч рублей заплатит ГАЗЭКС за вырубку деревьев для строительства нового газопровода на Смычке в качестве восстановительной стоимости.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
деревьяадминистрация Нижнего ТагилавырубкаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы