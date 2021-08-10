Алтушкин стал почетным гражданином Екатеринбурга

Алтушкин стал почетным гражданином Екатеринбурга
Алтушкин стал почетным гражданином Екатеринбурга
Сегодня, 13:36ОбществоФото: сайт РМК
Свердловский миллиардер Игорь Алтушкин награжден званием «Почетный гражданин города Екатеринбурга». Решение поддержали депутаты городской думы.

О том, что глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин избран в качестве почетного гражданина Екатеринбурга, рассказал глава города Алексей Орлов на своей странице в Instagram.

Чиновник подчеркнул, что данное решение на последнем заседании думы поддержали депутаты.

Думаю, ни у кого нет сомнений в том, что Игорь Алексеевич уже давно достоин быть почетным гражданином нашего города,написал мэр столицы Среднего Урала.

Напомним, Игорь Алтушкин не попал в первую десятку топа-100 богатых жителей Свердловской области. Он занял в рейтинге лишь 80 строчку. В 2020 году его компания понесла рекордный убыток за всю историю своего существования — порядка 7,6 миллиарда рублей.

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Екатеринбург
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