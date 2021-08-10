Апелляция «тагильского стрелка» и топ богатейших. Итоги дня в Свердловской области

Лишь два бизнесмена из Нижнего Тагила попали в топ-100 самых богатых людей Свердловской области, который составила редакция TagilCity.ru. Так, на 17-й строчке оказался владелец группы компаний по оптовой продаже металла «Металлинвест» Евгений Устюжанинов. Офисы компании расположены по всей стране. Сумма активов предпринимателя составила 2,7 миллиарда рублей. Тагильанин Павел Пархоменко, который является учредителем ООО «Группа компаний «Техноспас», занял в рейтинге 31-е место. Организация занимается обеспечением безопасности в чрезвычайных ситуациях. Активы Пархоменко за 2020 год составили 513 миллионов рублей.