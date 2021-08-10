Апелляция «тагильского стрелка» и топ богатейших. Итоги дня в Свердловской области

Лишь два бизнесмена из Нижнего Тагила попали в топ-100 самых богатых людей Свердловской области, который составила редакция TagilCity.ru. Так, на 17-й строчке оказался владелец группы компаний по оптовой продаже металла «Металлинвест» Евгений Устюжанинов. Офисы компании расположены по всей стране. Сумма активов предпринимателя составила 2,7 миллиарда рублей. Тагильанин Павел Пархоменко, который является учредителем ООО «Группа компаний «Техноспас», занял в рейтинге 31-е место. Организация занимается обеспечением безопасности в чрезвычайных ситуациях. Активы Пархоменко за 2020 год составили 513 миллионов рублей.
Станком на нижнетагильском КРЗ раздавило 46-летнего инженера, когда он осматривал неисправное оборудование. Сообщается, что станок не был обесточен, он включился неожиданно. Полиция провела проверку, все материалы переданы в Следственный комитет.
Тагильчанин Александр Борисов, которого приговорили к девяти годам тюрьмы за убийство 8-летнего Егора Коркунова, обжаловал приговор в Верховном суде. В апелляции сказано, что произошел несчастный случай, а такой приговор вынесен потому, что дело получило широкий общественный резонанс.
2,2 миллиона свердловчан живут на загрязнённых канцерогенами местностях. При этом у семи тысяч из них возможно заболевание онкологическими болезнями. В регионе функционируют 534 промышленных предприятия, загрязняющие воду и воздух, которые могут грозить канцерогенными угрозами.