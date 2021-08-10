Экс-директору управления городского хозяйства вынесен приговор в Новоуральске

Городской суд Новоуральска признал бывшего директора управления городского хозяйства виновным в злоупотреблении служебными обязанностями и лишил его права занимать административные, организационные и руководящие должности в государственных и муниципальных организациях в течение четырёх лет.

Мужчина работал директором в «Управлении городского хозяйства» Новоуральского ГО с июня 2014 года. С июня по сентябрь 2016 года он, договорившись со своими знакомыми, создал подконтрольное юрлицо — ООО «Благоустройство-Н». Эта организация была открыта для того, чтобы можно было участвовать в аукционах по реализации закупок, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Воспользовавшись своей должностью, подсудимый внёс в конкурсный документ требования к участникам закупок, чтобы ограничить число участвующих в аукционах. После размещения документов и проведения аукционов в электронном виде, подсудимый поставил подписи под протоколами подведения итогов. Также он заключил несколько муниципальных договоров от имени МКУ «Управление городского хозяйства» с ООО «Благоустройство-Н» по обслуживанию площадок для игр и спорта. Зная, что «Благоустройство-Н» при осуществлении таких договоров совершает нарушения, расторгать с организацией контракты подсудимый не стал. В результате незаконных действий обвиняемого было совершено значительное нарушение прав предпринимателей в виде их невозможности участвовать в закупках. Согласно постановлению суда, в феврале 2020 года директора отстранили от должности, а в апреле 2021 года его уволили. Напомним, бывшего директора завода «Урализолятор» суд признал виновным в сокрытии денежных средств организации в размере 37,3 миллионов рублей и назначили ему наказание в виде штрафа в размере 650 тысяч рублей. Бывшему директору завода за сокрытие 37,3 миллионов рублей назначен штраф в Камышлове

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