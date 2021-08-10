Глава совета директоров «Деметра-Холдинга» Сергейчук рассказал о зерновом экспорте

Свое трехлетие отметил зерновой актив группы «ВТБ» «Деметра-Холдинг». За прошедшие три года он завершил консолидацию своих активов и превратился в одного из крупнейших игроков в своем сегменте. В составе компании значится третий по объему поставок экспортер зерна, железнодорожный оператор «Русагротранс».

В беседе с журналистами издания kommersant.ru председатель совета директоров «Деметра-Холдинга» Виталий Сергейчук подчеркнул: синергия в интеграции «Русагротранса» в структуру холдинга есть, но говорить о расширении ассортимента предприятия пока рано. На «Русагротранс» нужно смотреть как на хопперный бизнес-сегмент. Мы занимаем лидерские позиции по части некэптивного парка минеральных удобрений и будем стараться удержать эту долю», — отметил он. Сергейчук добавил, что 2020 год был трудным, однако трейдинговому подразделению «Деметра-Холдинга» удалось увеличить объем экспорта на 35%. В данный момент он равен 5 млн тонн. Что касается объема перевалки зернового терминального комплекса «Тамань» (ЗТКТ), он вырос на 0,5 млн тонн — до 3,3 млн тонн, на фоне снижения на 0,2 млн тонн у Новороссийского зернового терминала (НЗТ). «Если взглянуть на динамику, выручка у нас увеличилась вдвое, а убыток повысился примерно на 63%. Мы думаем, что с окончанием фазы активного роста и отладки внутренних процессов примерно в 2022 году сможем выйти на положительный результат», — сказал он. С этой целью расширяют географию филиалов компании, инвестируют в цифровизацию. Следует сказать, что в прошлом году доля в 50% «Деметра-Холдинга» перешла Marathon Group и «Агронове», и размер инвестиций в отрасль продолжают увеличиваться. Рост перевозок аграрных грузов в вагонах-зерновозах «Деметра-Холдинга» превысил 5 млн тонн и достиг 18,5 млн тонн. Удалось установить рекорд по экспортной перевозке по железной дороге: 11,6 млн тонн, притом что общий объем экспорта в данном сегменте составил 19 млн. Повысилось число таких перевозок на расстояние от 400 до 1 тыс. км. По словам Сергейчука, железнодорожные перевозки будут расти и в 2021 году за счет перераспределения. Так, в среднем добавится порядка 3-4 млн тонн. Обсуждая стратегию развития, эксперт подчеркнул: экспорт планируемого растущего объема урожая подразумевает, что будет строиться подходящая инфраструктура и выстраиваться логистика. В данный момент «Деметра-Холдинг» активно направляет инвестиции в этот сегмент, поскольку заинтересована, чтобы развивалась биржевая торговля фьючерсными контрактами. На зерновом рынке РФ сейчас отсутствует ликвидный биржевой инструмент, который бы позволял участникам ограничить риски.

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