Крест привезен на место предполагаемой усыпальницы Демидовых в Нижнем Тагиле

Крест привезен на место предполагаемой усыпальницы Демидовых в Нижнем Тагиле
Крест привезен на место предполагаемой усыпальницы Демидовых в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:56ОбществоФото: TagilCity.ru
Мраморный крест привезли на место раскопок за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле. Здесь находится предполагаемый склеп Демидовых.

Большой мраморный крест появился на месте раскопок. Он лежит за ограждением, где антропологи нашли четыре могилы и один скелет, рассказали подписчики редакции TagilCity.ru.

В настоящий момент ведется строительство часовни-памятника на месте Выйско-Никольского собора, в котором находилась усыпальница рода Демидовых.

Скорее всего, этот крест для нее. Епархия не располагает точной информацией, потому что возведением занимаются благотворители. Намечается совещание по поводу строительства часовни, в скором времени уже нужно будет освящать крест, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе нижнетагильской епархии.

Фото:TagilCity.ru

По проекту не предполагалось возведение крестов, кроме как на часовне.

На месте раскопок еще ведутся работы, там пока не будет креста, пояснили редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Напомним, на месте предполагаемого склепа Демидовых за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле ученые нашли четыре могилы и один скелет. Останки отправили на ДНК-исследование, будет проведен тест на их принадлежность к роду тагильских промышленников.

Сюжеты:
ЭксклюзивСклеп Демидовых Нижний Тагил
Материалы по теме:
ДК ЮбилейныйкрестыНижний Тагилсклеп Демидовых
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы