Лавров запустил работу федерального штаба общественной поддержки «Единой России»

«Единая Россия» запустила работу федерального штаба общественной поддержки. В него вошли медики, волонтеры, ветераны, учителя, артисты, спортсмены, бизнесмены и лидеры мнений. Они представляют свыше 30 некоммерческих организаций, в числе которых «Мы вместе» и «Волонтеры-медики».

На церемонии открытия представителям общественных организаций вручили удостоверения членов федерального штаба. Руководителем штаба стал Герой РФ, сенатор Александр Карелин, сообщает Nashgorod. «С помощью возможностей федерального штаба мы намерены делиться оперативно правильным опытом и помочь нашим согражданам собрать предложения в народную программу партии», — сказал выдающийся спортсмен. При этом министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что большая часть действующих нацпроектов России составлены из идей, сформированных ЕР. С ним согласился и глава МИД РФ Сергей Лавров. «Достигнутые успехи можно объяснить тесной координацией с гражданским обществом, большой поддержкой со стороны прежде всего „Единой России“ нашего внешнеполитического курса», — подчеркнул он. Сопредседатель ОНФ Елена Шмелева также отметила, что штаб выступит площадкой, где эксперты смогут вести прямой диалог с людьми. Так, в регионах в сфере образования, как и ранее, требуются профессионалы и новая инфраструктура. Это предоставит больше доступа к получению дополнительного образования, при этом уменьшится нагрузка как на педагогов, так и на детей. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает, что измениться должна и система здравоохранения. При этом менять ее следует изнутри — сам медперсонал, а главным приоритетом в своей деятельности они должны ставить пациентов. Как передает портал ER.ru, штабы были открыты почти в каждом регионе РФ. Их руководителями назначены лидеры общественных мнений. На площадках уже состоялись вебинары, круглые столы с экспертами и встречи с жителями, где обсудили инициативы к народной программе ЕР. «В Свердловской области штаб общественной поддержки «Единой России» начал работу 2 августа. В Историческом парке «Россия — моя история» открыта приемная. Наша главная цель — услышать мнения и пожелания людей и внести их в народную программу. В штаб общественной поддержки входит более 60 знаменитых уральцев, например почетный гражданин Свердловской области Алексей Воробьев, почетный работник сферы молодежной политики Лариса Крапивина, председатель общественной организации ветеранов войны Юрий Судаков, ректор УрГЭУ Яков Силин, врач-кардиолог Ян Габинский, прославленный врач и политик Семен Спектор и многие другие достойные люди. Также составлен график работы наших кандидатов, которые также будут проводить встречи с гражданами. Запланирован ряд выездов в муниципалитеты области», — рассказала Жанна Рябцева, куратор штаба общественной поддержки в Свердловской области, член Центрального штаба ОНФ, руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области.

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