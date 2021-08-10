Михаил Дегтярев заявил о необходимости увеличить темпы строительства жилья

Как пишет сайт prokhab.ru, первый объект, который посетил Дегтярев, - строящийся ЖК в микрорайоне Ореховая Сопка. Общая площадь будущих квартир составляет 462 тысячи квадратных метров, его строит ООО “СЗ Перспектива”. Проект включает в себя строительство школы на 1,8 тысячи обучающихся, четырех детских садов, которые смогут посещать 1000 детей, 12 многоуровневых парковок и поликлиники. В 2022-2023 годах будут построены первые шесть зданий.
Строительством другого ЖК на 376 тысяч квадратных метров занимается ООО “Специализированный застройщик-УИП”. Его инфраструктура включает в себя детский сад, поликлинику и торговый центр. В 2023 году планируется сдача в эксплуатацию первых домов.
По словам Дегтярева, в настоящее время администрация региона ведет работу по трем направлениям - обеспечение строительных материалов, территорий под застройку и инфраструктуры. Глава региона отметил, что без этого себестоимость строительства не уменьшится. “Нужно строить больше жилья, чтобы снизить цену квадратного метра”, - резюмировал врио губернатора.
Кроме того, в Хабаровске ведется строительство индивидуального жилья. Комплекс из 50 таунхаусов площадью 9,8 тысячи квадратных метров будет достроен к 2023 году. Власти региона решают главную проблему строительной сферы - отсутствие земли. Уже расчищены и подготовлены 20 площадок, на которых строители могут начать работу. Дегтярев подчеркнул, что в регионе не делят строителей на своих и чужих, напротив, стимулируют конкуренцию.
По словам главы края, важно, чтобы все новые объекты были подключены к централизованному отоплению. На согласовании уже находится проект тепломагистрали ТМ-35, из регионального бюджета будут выделены на него средства, сэкономленные за счет уменьшения доли дорогостоящих кредитов коммерческим банкам. Строительные материалы будут обеспечены за счет месторождений, разработка которых ранее не велась.
Отметим, что проблема высокой стоимости квадратных метров давно остро строит в регионе. И только Михаил Дегтярев начал внедрять системный подход к проблеме: администрация поддерживает местных производителей стройматериалов, выдает под застройку землю. Благодаря данным мерам удается увеличить количество сдаваемых объектов, соответственно, снижается цена недвижимости.