Михаил Дегтярев заявил о необходимости увеличить темпы строительства жилья

Кроме того, в Хабаровске ведется строительство индивидуального жилья. Комплекс из 50 таунхаусов площадью 9,8 тысячи квадратных метров будет достроен к 2023 году. Власти региона решают главную проблему строительной сферы - отсутствие земли. Уже расчищены и подготовлены 20 площадок, на которых строители могут начать работу. Дегтярев подчеркнул, что в регионе не делят строителей на своих и чужих, напротив, стимулируют конкуренцию.