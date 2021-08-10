Минеева дала комментарий после встречи Михаила Мишустина и Даниила Егорова

Согласно информации источника, обсуждение, в частности, коснулось уже реализованных ранее проектов ФНС. К одному из них относят государственный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности — теперь бизнесу не нужно подавать отчетность в различные ведомства, все сдается только в налоговую службу, это намного удобнее, действует принцип одного окна. Данные финансовой отчетности отображаются на сайте налоговой, и все пользователи при необходимости могут с ними ознакомиться. Это позволяет наблюдать за финансовыми показателями компании и процессом обработки поданных данных, пишет gorod55.ru.
Другой проект относится к запуску ресурса поддержки МСП. В нем прописаны участники всех программ льготирования на федеральном и региональном уровнях. Запуск проекта позволит проводить тщательный анализ качества оказанной бизнесу помощи.
Татьяна Минеева дала комментарий, что на встрече было сказано о сохранении вектора на работу с бизнесом по принципу одного окна. Одним из наиболее важных проектов является запуск ресурса поддержки МСП. Мониторинг бизнеса в Москве, который продолжается второй год, показывает, что бизнес стремится взаимодействовать с удобными платформами, через которые можно самостоятельно получить поддержку.
Даниил Егоров добавил, что был реализован проект, нацеленный на предотвращение ввоза в страну контрафактных товаров и повышение конкурентоспособности отечественной продукции. Он отметил, что сейчас компании привыкают к этому, и пока все идет хорошо. «Информация показывается по десяти группам товаров, и ожидается по плану выйти к концу года на то, что оборот в районе 150 млрд рублей уже будет в системе прослеживаемости», — отметил руководитель Федеральной налоговой службы.
Также он подчеркнул, что в июле была завершена программа реформы онлайн-касс. По мнению Мишустина, реформа эффективна с точки зрения оборота, увеличения количества касс и удобства пользователя.
Председатель Правительства РФ сообщил, что это удобно для тех, кто покупает, а также для тех, кто продает. Обеспечивается полная прозрачность перед государством в отчетном режиме в рознице.
Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева рассказала о том, что аппаратом омбудсмена, который объединился с Московской торгово-промышленной палатой, создан новый механизм для защиты бизнеса и внедрения новых инициатив в любых условиях, в том числе кризисных. В прошлом году, который, как известно, стал кризисным для индустрии, МТПП направила в аппарат около сотни инициатив, при этом большая часть из них имеет комплексное действие.