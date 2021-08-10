Минеева дала комментарий после встречи Михаила Мишустина и Даниила Егорова

Даниил Егоров добавил, что был реализован проект, нацеленный на предотвращение ввоза в страну контрафактных товаров и повышение конкурентоспособности отечественной продукции. Он отметил, что сейчас компании привыкают к этому, и пока все идет хорошо. «Информация показывается по десяти группам товаров, и ожидается по плану выйти к концу года на то, что оборот в районе 150 млрд рублей уже будет в системе прослеживаемости», — отметил руководитель Федеральной налоговой службы.