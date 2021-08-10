На горячую линию регоператора по обращению с ТКО поступило 4,5 тысячи звонков

На горячую линию регоператора по обращению с ТКО поступило 4,5 тысячи звонков
На горячую линию регоператора по обращению с ТКО поступило 4,5 тысячи звонков
Сегодня, 19:41ОбществоФото: пресс-служба ООО «Компания Рифей»
Свыше 4,5 тысячи звонков от свердловчан в июле 2021 года приняли дежурные операторы горячей линии компании «Рифей». Обращения граждан и организаций свидетельствуют, что люди стали лучше разбираться в экологическом законодательстве.

Еженедельно на горячую линию регионального оператора по вывозу ТКО «Рифей», которая обслуживает северную часть Свердловской области, поступает порядка тысячи звонков от представителей организаций и граждан.

По данным диспетчерской службы в июле почти в два раза сократилось количество обращений по содержанию контейнерных площадок. Это говорит о том, что потребители лучше стали ориентироваться в экологическом законодательстве, сообщает пресс-служба ООО «Компания «Рифей».

Значительно снизилось количество звонков, связанных с начислениями и вопросами по квитанциям. Свердловчане стали чаще обращаться напрямую к специалистам РИЦ, ведь именно они занимаются выставлением счетов оплаты услуг вывоза мусора.

Неизменно много обращений на горячую линию поступает от жителей, кому необходимо узнать точное время приезда мусоровоза. Это касается как бесконтейнерного сбора, таки выгрузки баков на контейнерных площадках.

В компании напоминают, что подать документы об изменении количества проживающих и смене собственников, получить информацию о перерасчетах, можно на портале Регионального информационного центра. А ознакомиться с графиком вывоза — на сайте регионального оператора «Рифей» в разделе «клиентам».

Телефон горячей Компании «Рифей»: 8-800-234-02-43. Кроме того, отправить сообщения и фотографии можно через любой мессенджер по номеру 8-900-202-15-56.

Напомним, 19 новых мусоровозов приступят к работе в Нижнем Тагиле, Верхотурском, Волчанском и других северных городах Свердловской области в 2021 году. Вся техника, которая в скором времени выйдет на маршруты, оснащена современной системой и имеет высокий коэффициент уплотнения отходов.

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