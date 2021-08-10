Обвиненный в убийстве 8-летнего мальчика тагильский стрелок обжаловал приговор

Напомним, в конце 2020 года Областной суд огласил приговор Александру Борисову, из винтовки которого был застрелен мальчик в Нижнем Тагиле. Он получил 9 лет колонии строгого режима за «убийство малолетнего лица из хулиганских побуждений». 8-летний Егор несколько месяцев пробыл в коме, он скончался, не приходя в сознание, в январе 2020 года.