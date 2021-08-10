«Они знают ваши боли». Как не попасть на уловки мошенников и не остаться без денег

Технологии в современном мире стремительно развиваются, в том числе и в сфере банковских услуг. Каждый банк старается сделать все процессы более доступными и удобными для своих клиентов. Безусловно, они заботятся и о безопасности. Однако мошенники не дремлют и с каждым разом создают все более новые и совершенные схемы отъема денег у населения.
На уловки мошенников попадаются не только пенсионеры, но и молодые люди. И несмотря на то, что полиция регулярно проводит разного рода профилактические мероприятия и акции, доверчивые граждане все равно попадаются и отдают свои сбережения мошенникам или же оформляют многомиллионные кредиты.
По словам ВРИО начальника полиции Нижнего Тагила Вадима Саматова, злоумышленники умеют общаться с людьми и имеют всегда хорошо поставленный голос, проникаются эмоциями собеседника. Они делают вид, что заботятся о потенциальной жертве.
Он выделил несколько способов мошенничества:
Мошенники звонят в основном людям пожилого возраста и пытаются убедить их, что накопления в опасности. В связи с чем они предлагают обезопасить их с помощью перевода на «страховые» счета. Либо мошенники утверждают, что на человека оформляют кредит и предлагают помешать, оформив на себя новый.
Сначала звонит один «сотрудник» представляется, что он из службы безопасности Сбербанка, просит проведения операции и, если человек начинает волноваться, его переключают на «начальника отдела безопасности». Конечно это отработанная схема, иногда в этих мошенничествах участвует до 5-6 человек и, как правило, они перезванивают с разных номеров, рассказал Вадим Саматов на пресс-конференции по вопросам IT-мошенничества.
Именно потому люди и попадаются, тем более что сейчас злоумышленники научились подменять номера официальных структур — ФСБ, полиция и так далее. И в каждом случае ситуация может разыгрываться строго индивидуально.
Так, к примеру, мошенники могут позвонить и заявить, что какой-то родственник попал в ДТП и теперь, чтобы не доводить дело до суда требуется крупная сумма денег для возмещения вреда пострадавшему на месте. Нередко люди впадают в панику и переводят средства. Конечно, в результате оказывается, что никакого ДТП и не было. При этом деньги уже не вернешь.
Часто встречаются люди и с мошенничеством на сайтах объявлений. Например, Авито. Как рассказал Вадим Саматов, мошенники размещают объявления о продаже дешевых автомобилей, квартир, детских колясок, всевозможных товаров. Люди видят такие объявления и в погоне за низкой ценой звонят. Далее они вносят предоплату, залоги и после чего теряют свои деньги.
Такие объявления, как правило, живут несколько дней. Потом создаются новые, меняются номера, банковские счета, и мошенники продолжают свои действия. Могут еще позвонить и сказать, я адвокат вашего бывшего родственника, который умер за границей или в другой области, и вам осталось наследство 500 тысяч рублей или миллион, суммы могут быть различные. Люди верят и действуют по мошеннической схеме. Например, адвокат срочно просит внести деньги, чтобы быстрее заняться делом и так далее. Схем много, и они направлены на то, чтобы им перевели денежные средства, рассказывает Вадим Саматов.
Психолог из Нижнего Тагила Алена Коротких называет мошенников аферистами. Она утверждает, что вычислить их трудно, но возможно.
Так, определить мошенника можно по нескольким признакам:
Если всегда знать, что мошенник — вор и лжец в первую очередь, — это уже правильно. Какой бы он там красавчик ни был, какое расположение вы к нему не испытывали бы, всегда помните об этом. Про таких часто говорят, что «у них классные мозги». Они очень умные. И вот это настораживает. Это называется предрасположенностью к мошенникам, но все они воры и лжецы. И поэтому их первое качество — конспиративность, говорит Алена Коротких.
По ее мнению, начинается все с детства. В каждой группе есть такие дети, которые много врут. Некоторые делают это потому, что напроказничали и им стыдно, а другие потому, что им это доставляет удовольствие — они смогли обмануть взрослых и остались безнаказанными.
Кроме того, по словам Коротких, у аферистов всегда высокий интеллект. Те, кто стоят сверху, создают и отрабатывают схемы.
Мошенники очень любят решать проблемы, какие-то затруднительные вещи. Для них этот процесс щелкания орешков, для них очень приятно. У них высокая мобильность, они очень быстрые. Если мы с вами притупляем где-то и не очень быстро включаемся, они делают это моментально. Это все природные качества, они с этим рождаются и потом фильтруют, говорит Коротких.
Что касается жертвы, то, по словам психолога, на уловки мошенников чаще попадаются следующие категории людей:
Начальник полиции Нижнего Тагила Вадим Саматов назвал два простых способа проверить, что поступил звонок от мошенников.
Простой банальный пример, если у любого такого человека вы спросите последние 3-4 цифры телефона, то он вам не ответит, потому что он сам не знает с какого номера он звонит. И когда они представляются сотрудниками Сбербанка, они не знают с какого номера вам звонят, рассказывает Саматов.
Он также отметил, что переводы, как правило, осуществляются на счета, находящиеся за пределами России, и потому деньги тяжело вернуть. Так что, попавшись на уловки мошенников, можно ждать возврата длительное время.
Еще очень простой способ проверить — если вам звонят из банка, то перезвоните в этот банк, если вам звонят сотрудники правоохранительных органов полиции, лучше также повесить трубку и перезвонить. Все номера находятся в общем доступе. Ни сотрудники банков, больниц и других ведомств никогда не будут спрашивать персональные данные, они есть в базах. Если мы звоним, то знаем почему. Никакие банковские счета мы не обсуждаем, сказал начальник полиции Нижнего Тагила.
Полиция регулярно проводит профилактические мероприятия, направленные на предупреждение мошеннических случаев с использованием телефонии, банковских карт и интернета. Однако несмотря на это, случаи все равно появляются.
Чтобы самому не попасть на уловки мошенников и не потерять свои деньги, придерживайтесь нескольких правил:
Проблема мошенничества на сегодняшний день стоит остро. Правоохранители предупреждают новые инциденты и раскрывают старые преступления. Однако пока население самостоятельно не будет нести ответственность за сохранность своих личных данных, проблема будет иметь место.