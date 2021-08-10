Тагильчане смогут оценить возможности новой цифровой технологии IPTV от МТС

Он отметил, что есть предложения, при которых мобильная связь предоставляется без абонентской платы при подключении IPTV и интернета дома. Интерактивная приставка подходит ко всем моделям телевизоров, в которых есть HDMI. Кроме того, в пульте и приставке работает Bluetooth, с помощью которого можно подключить наушники, геймпад и другие устройства. ​