Тагильчане смогут оценить возможности новой цифровой технологии IPTV от МТС

В трех городах Свердловской области (Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и Каменске-Уральском) компания МТС начала эксплуатировать цифровое телевидение по современной технологии IPTV (Internet Protocol Television). Для этого была проведена масштабная модернизация сетей. Это даст возможность абонентам компании в полной мере использовать все возможности интерактивного телевидения, в том числе повтор эфира, отложенный просмотр и голосовой поиск необходимых каналов.
Более 12 тысяч абонентов МТС уже пользуются IPTV и большим спектром интерактивных сервисов:
Технология IPTV позволяет перенести на телевизор интерактивные функции смартфона. В компании ожидают, что новые возможности особенно оценит семейная аудитория, потому что там присутствует много развлекательных сервисов.
При этом новинка не ударит по семейному бюджету — тарифы на домашнее ТВ по технологии IPTV по стоимости не отличаются от стандартных тарифов, а подключение бесплатное, рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
Он отметил, что есть предложения, при которых мобильная связь предоставляется без абонентской платы при подключении IPTV и интернета дома. Интерактивная приставка подходит ко всем моделям телевизоров, в которых есть HDMI. Кроме того, в пульте и приставке работает Bluetooth, с помощью которого можно подключить наушники, геймпад и другие устройства.
Проверить, можно ли подключить IPTV по конкретному адресу, можно на сайте МТС Свердловской области. После подключения в личном кабинете можно управлять подписками, подключать дополнительные опции и контролировать расходование денежных средств.