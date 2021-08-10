Тагильчане смогут оценить возможности новой цифровой технологии IPTV от МТС

Тагильчане смогут оценить возможности новой цифровой технологии IPTV от МТС
Тагильчане смогут оценить возможности новой цифровой технологии IPTV от МТС
Вчера, 09:00ОбществоФото: pixabay.com
У жителей Нижнего Тагила — абонентов МТС — появилась возможность переключать голосом телевизионные каналы. Также они смогут прокручивать рекламу и смотреть передачи, которые пропустили.

В трех городах Свердловской области (Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и Каменске-Уральском) компания МТС начала эксплуатировать цифровое телевидение по современной технологии IPTV (Internet Protocol Television). Для этого была проведена масштабная модернизация сетей. Это даст возможность абонентам компании в полной мере использовать все возможности интерактивного телевидения, в том числе повтор эфира, отложенный просмотр и голосовой поиск необходимых каналов.

Более 12 тысяч абонентов МТС уже пользуются IPTV и большим спектром интерактивных сервисов:

  • более 170 базовых телеканалов, в том числе тематические с функцией паузы и архивом передач;
  • UHD/4К контент, то есть чёткое изображение на любых диагоналях телевизоров;
  • покупка фильмов и сериалов;
  • онлайн кинотеатры (KION, с эксклюзивным контентом собственного производства, МТС + IVI, Start и Amediateka); ​
  • доступ к YouTube, играм и приложениям Google Play;
  • голосовой поиск каналов и передач.

Технология IPTV позволяет перенести на телевизор интерактивные функции смартфона. В компании ожидают, что новые возможности особенно оценит семейная аудитория, потому что там присутствует много развлекательных сервисов.

При этом новинка не ударит по семейному бюджету — тарифы на домашнее ТВ по технологии IPTV по стоимости не отличаются от стандартных тарифов, а подключение бесплатное, рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Он отметил, что есть предложения, при которых мобильная связь предоставляется без абонентской платы при подключении IPTV и интернета дома. Интерактивная приставка подходит ко всем моделям телевизоров, в которых есть HDMI. Кроме того, в пульте и приставке работает Bluetooth, с помощью которого можно подключить наушники, геймпад и другие устройства. ​

Проверить, можно ли подключить IPTV по конкретному адресу, можно на сайте МТС Свердловской области. После подключения в личном кабинете можно управлять подписками, подключать дополнительные опции и контролировать расходование денежных средств.

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