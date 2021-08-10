Тагильчане в почтовых ящиках находят брошюры о «воскресающем мёртвых» боге

Жители Нижнего Тагила в районе Гальяно-Горбуновского массива стали находить в своих почтовых ящиках брошюры, на которых было написано «Объявление от бога, воскрешающего мёртвых». Надпись была составлена на дореволюционном русском языке.

Подобные издания упоминаются уже на протяжении нескольких лет. Ранее брошюры находили и в других городах России: в Астрахани, Кирове и в Тамбове, сообщает АН «Между строк». Исходя из информации, данной в открытых источниках, автор данной брошюры — отставной капитан артиллерии Николай Ильин, который жил с 1809 по 1890 годы. Он же являлся основателем религиозного направления иеговистов-ильинцев. По словам религиоведа Олега Петренко, для распространения учений Ильина применяют как раз такие брошюры. Напомним, некоторое время назад мужчина и женщина из Карпинска призывали людей вступить в организацию «Свидетели Иеговы» путём раздачи печатных и видеоматериалов. В 2020 году они были арестованы по обвинению в экстремизме. Обвинение запросило реальные сроки для уральских сектантов из «Свидетелей Иеговы»

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