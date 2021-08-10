Темпы расселения из аварийного жилья ускорятся в Свердловской области

Темпы расселения из аварийного жилья ускорятся в Свердловской области
Темпы расселения из аварийного жилья ускорятся в Свердловской области
Сегодня, 16:34ОбществоФото: 1МI
На расселение свердловчан из аварийного жилья дополнительно выделит 8 миллиардов рублей Фонд содействия реформированию ЖКХ.

О дополнительном финансировании сообщил председатель набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, прибывший в Екатеринбург на совещание. Он отметил, что эти средства ускорят реализацию программы. Расселение может завершиться досрочно — до конца 2023 года.

Ранее расселить свердловчан из аварийного жилья планировалось до конца 2024 года.

Фонд хоть сейчас готов выделить дополнительно 8 миллиардов рублей, цитирует бывшего премьер-министра России Ура.ру.

Напомним, в конце июля Евгений Куйвашев сообщал, что в Свердловской области в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 2,7 миллиона квадратных метров жилья.

Сюжеты:
Екатеринбург
Свердловская областьаварийное жильеобществофинансированиерасселение
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