«Вонь невыносимая»: краснокнижные грибы нашла на своем огороде свердловчанка

Редкие грибы красного цвета, которые обычно не растут в нашем регионе, нашла на своем участке жительница Арамиля.
Они быстро отцветают, и сразу новые растут, но вонь от них невыносимая, рассказала жительница Среднего Урала Е1.
Женщина сравнила запах, исходящий от грибов, с душком от протухшего мяса.
На фото, которыми поделились свердловчанка, — сморчок вонючий (Мутинус Равенеля).
Ранее такой гриб встречался лишь в Ленинградской области и Хабаровском крае, Латвии и Северной Америке.
Попасть в огород к свердловчанке споры редких грибов могли с покупным грунтом, считает профессор кафедры биоразнообразия и биоэкологии Уральского федерального университета Виктор Мухин.
Напомним, в мае 2021 года редкий орел из Красной книги был впервые замечен в окрестностях Екатеринбурга — над озером Шарташ. Орнитологи уверяют, что появление скопы в черте большого города говорит об улучшении экологической обстановки.