«Вонь невыносимая»: краснокнижные грибы нашла на своем огороде свердловчанка

«Вонь невыносимая»: краснокнижные грибы нашла на своем огороде свердловчанка
«Вонь невыносимая»: краснокнижные грибы нашла на своем огороде свердловчанка
Сегодня, 14:52ОбществоФото: Е1.ru
Жительница Арамиля Свердловской области обнаружила на своем огороде красные дурно пахнущие грибы. Оказалось, что они редко встречаются на Урале и занесены в Красную книгу России.

Редкие грибы красного цвета, которые обычно не растут в нашем регионе, нашла на своем участке жительница Арамиля.

Они быстро отцветают, и сразу новые растут, но вонь от них невыносимая, рассказала жительница Среднего Урала Е1.

Женщина сравнила запах, исходящий от грибов, с душком от протухшего мяса.

На фото, которыми поделились свердловчанка, — сморчок вонючий (Мутинус Равенеля).

Ранее такой гриб встречался лишь в Ленинградской области и Хабаровском крае, Латвии и Северной Америке.

Попасть в огород к свердловчанке споры редких грибов могли с покупным грунтом, считает профессор кафедры биоразнообразия и биоэкологии Уральского федерального университета Виктор Мухин.

Напомним, в мае 2021 года редкий орел из Красной книги был впервые замечен в окрестностях Екатеринбурга — над озером Шарташ. Орнитологи уверяют, что появление скопы в черте большого города говорит об улучшении экологической обстановки.

Свердловская областьобществогрибыКрасная книгаогород
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