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230 граммов героина изъяли у цыган. Еще 400 граммов – у русских
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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230 граммов героина изъяли у цыган. Еще 400 граммов – у русских

10 сентября 2010, 16:51ОбществоОльга
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