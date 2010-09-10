230 граммов героина изъяли у цыган. Еще 400 граммов – у русских
10 сентября 2010, 16:51ОбществоОльга
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230 граммов героина изъяли у цыган. Еще 400 граммов – у русских. Сразу две успешные операции провели работники нижнетагильсокго Госнаркоконтроля.
Сначала они задержали 17-летнюю цыганку с15-ю граммами наркотика.Наркополицейские решили обыскать квартиру, где девушка жила с матерью ималолетним ребенком. Мать при виде силовиков сделала вид, что ей срочнонужно в туалет. Когда ее не отпустили, цыганка попыталась незаметновыбросить из кармана сверток с героином прямо в комнате. В пакетикеоказалось чуть больше 100 граммов наркотика.
Второй сверток со 115-ю граммами героина нашли в кладовой. В этой жеквартире наркополицейские нашли электронные и аптечные весы.Одновременно с задержанием цыган группа спецназа наркоконтроля черезокна проникла в квартиру наркоторговцев русской национальности. У нихизъято более 400 граммов героина.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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