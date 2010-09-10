230 граммов героина изъяли у цыган. Еще 400 граммов – у русских

Сначала они задержали 17-летнюю цыганку с15-ю граммами наркотика.Наркополицейские решили обыскать квартиру, где девушка жила с матерью ималолетним ребенком. Мать при виде силовиков сделала вид, что ей срочнонужно в туалет. Когда ее не отпустили, цыганка попыталась незаметновыбросить из кармана сверток с героином прямо в комнате. В пакетикеоказалось чуть больше 100 граммов наркотика.