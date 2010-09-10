Андрей Рожков: «В Москве нам некомфортно»

Сейчас они титулованные КВНщики и фактически лица СТС, ОРТ и ТНТ.

Первый свой концерт в Нижнем Тагиле «Уральские пельмени» дали десять летназад, на самом пике своей КВНовской жизни. Сейчас ребят больше знают какучастников проектов «Южное Бутово», «Слава Богу, ты пришел!», «Убойнаялига» и даже «Наша Раша» и «Прожекторперисхилтон». На этом их послужнойсписок не прекращается. Скорее наоборот, продолжается покорение всеновых и новых вершин.

Често говоря, не удалось определить, на кого шли зрители: на «Уральскихпельменей» или на звезд экрана. К счастью или сожалению, концертпрошел все-таки в духе КВН. Даже традиционная разминка не обошлазрителя.

После концерта капитан команды «Уральские пельмени» Андрей Рожков дал нам небольшое интервью.

Корр.: Вы 10 лет приезжаете в Тагил, уже знаете аудиторию,Какое настроение было перед концертом?

А. Р.: Это программа у нас совершенно новая, только один старый номер вставили. Неуверенность была и небольшой мандраж был:Тагил все-таки, нельзя опозориться на Родине. Тагил, Челябинск, дажеТюмень считаем родными городами. Здесь изначально наши зрители. Янадеюсь, что они нас любят, и не хочется ударить в грязь лицом передними.

Корр.: Как вам удается жить в Екатеринбурге и при этом работать в Москве?

А. Р.: Мы бы с удовольствием жили и работали в Екатеринбурге, но такскладывается экономически, что в Москве выгодней работать. К сожалению, город не очень хороший для жизни, некомфортный для меня лично. Яспрашивал ребят, они тоже говорят, что дома спокойней.

Корр: Сегодня затронули тему объединения УрГУ и УПИ. Как вы вообще смотрите на эту новость?

А. Р.: С юмором, если честно. У нас даже есть дежурный ответ на этотвопрос. Мы всегда были круче.У меня жена из УрГУ. Я из УПИ. В любомслучае УПИ будет сверху. Так оно есть, так и будет.

Корр.: Как вам больше нравится работать: импровизациями или концертами?

А. Р.: Концертами, хотя, как показали 3-4 года телевидения, это все-такипостановочная вещь. 50-60-70% ощущений,которые человек переживает сидя в зале, теряются, когда человексмотрит тоже самое по телевизору. Поэтому под телевидение нужно специально писать. Писать, подгонять, снимать, монтировать, подбирать специальную музыку, какие-то моментыусиливать при помощи визуального ряда. Это специфика телевидения, я тут тольконачинающий.

Корр.: Какой ваш любимый проект, из тех, что вы делаете на телевидении?

А. Р.: Мой любимый проект - конечно же «Пельмени» (проект телеканала СТС - прим. автора).

Корр.: Какую из своих импровизаций Вы считатете самой оригинальной?

А. Р.: Это всегда незабываемые ощущения. Такие ситуации бывают на концерте! Я помню, мы приехали однажды наконцерт в город, где производят электрические лампочки.Когда мы вышли на сцену, через 5 минут выключилсясвет. Полностью. Причем выключился не только в ДК, его не было во всеммикрорайоне в течение трех часов. Мы работали при свечах, кто-то фонарикивключил, кто-то телефоны. Никто не ушел, концерт был шикарный.

Корр.: Вы начинали с КВНа,сейчас развиваетесь в этом направлении. Ане планируете когда-нибудь вспомнить свою прямую профессию?

А. Р.: Думаю, что нет. Я уже и забыл все. Если спросить менясейчаскакую-нибудь формулу, я ничего не вспомню. Ну конечно если сесть заучебники... Но мнекажется, я больше пользы приношу со сцены, чем если бы я был начальником сварочного участка.

Корр.: А не планируете, подобно Светлакову, принять участие в кино?

А. Р.: Планируем, пока все в планах, разработках, не хочется бросаться вомут с головой. Кино так же, как и телевидение, мы только начинаемосваивать. Кино - это еще более сложный процесс. Надо еще понять, как оноделается.

Корр.: Какие-то проекты можно ожидать в ближайшее время? Откройте завесу, намекните.

А. Р.: Конечно, но пусть это будет сюрпризом. Будут новые проекты на СТС: игровые проекты, викторины, скетчком.

Корр.: Что вы пожелаете посетителям Городского портала www.TagilCity.ru?

А. Р.: Посетителям ТагилСити удачи. Не засиживайтесь много у компьютера. И пожалуйста, почащеобращайте внимание на своих близких, на своих детей, на своих любимых.

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