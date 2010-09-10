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Число пострадавших в теракте во Владикавказе возросло до 138 человек
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Число пострадавших в теракте во Владикавказе возросло до 138 человек

10 сентября 2010, 07:14ОбществоОльга
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