Число пострадавших в теракте во Владикавказе возросло до 138 человек
10 сентября 2010, 07:14ОбществоОльга
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На данный момент известно о 17 погибших и 138 пострадавших при теракте во Владикавказе, в больницах остаются 110 человек.
В Москву в ночь на пятницу специальным рейсом МЧС РФ транспортировали 11раненых при теракте во Владикавказе. Трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
Семьям погибших 9 сентября в результате теракта на центральном рынке Владикавказа планируется выделить по 1 млн рублей, заявил министр здравоохранения и социального развития РФ Максим Топилин.
Сегодня в Северной Осетии объявлен день траура по погибшим, информирует «Кавказский узел».
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