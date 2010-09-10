Деньги на дороги из федерального бюджета может получить Нижний Тагил

По его словам, ранее денежные вливания на строительство и ремонт дорогполучили города - столицы областей с населением менее миллиона человек. Кпримеру, Кургану было выделено около 400 миллионов. Накануне деньгиполучили столицы регионов – миллионники. Так, Екатеринбургу выделено 1миллиард 300 миллионов. Эти деньги столица Среднего Урала уже осваивает.В 2011 или в следующие годы, считает Валерий Язев, федеральные деньгимогут получить и города не столичного значения, такие, как НижнийТагил.