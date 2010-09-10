Деньги на дороги из федерального бюджета может получить Нижний Тагил
10 сентября 2010, 17:06ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Нижний Тагил может получить в ближайшие годы деньги на развитие транспортной инфраструктуры из федерального бюджета. Этого не исключил заместитель Председателя Государственной Думы России Валерий Язев.
По его словам, ранее денежные вливания на строительство и ремонт дорогполучили города - столицы областей с населением менее миллиона человек. Кпримеру, Кургану было выделено около 400 миллионов. Накануне деньгиполучили столицы регионов – миллионники. Так, Екатеринбургу выделено 1миллиард 300 миллионов. Эти деньги столица Среднего Урала уже осваивает.В 2011 или в следующие годы, считает Валерий Язев, федеральные деньгимогут получить и города не столичного значения, такие, как НижнийТагил.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей