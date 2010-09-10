Эпидемия гриппа начнется раньше, чем обычно
10 сентября 2010, 10:02ОбществоОльга
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Главный государственный санитарный врач РФ&nbsp;Геннадий Онищенко сообщил, что эпидемия гриппа в&nbsp;этом году начнется раньше обычного. Пика заболеваемости придется на&nbsp;ноябрь-декабрь.
Также он сообщил, что «гриппа пока нет», однако отметил сезонный рост заболеваемости в восьми субъектах РФ на 9,52% — в Костроме, Пскове, Астрахани, Волгограде, Иркутске, Кемерово, Чувашии и Ямало-Ненецком автономном округе.
При этом главный санврач РФ отметил, что в этом году заболеваемость начнется раньше. Он добавил, что будет проведенавакцинация населения в количестве 27 млн. прививок, сообщает АПИ.
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