Эпидемия гриппа начнется раньше, чем обычно

Также он сообщил, что «гриппа пока нет», однако отметил сезонный рост заболеваемости в восьми субъектах РФ на 9,52% — в Костроме, Пскове, Астрахани, Волгограде, Иркутске, Кемерово, Чувашии и Ямало-Ненецком автономном округе.

При этом главный санврач РФ отметил, что в этом году заболеваемость начнется раньше. Он добавил, что будет проведенавакцинация населения в количестве 27 млн. прививок, сообщает АПИ.