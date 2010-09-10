Индустриальная биеннале в Нижнем Тагиле, возможно, будет масштабнее
10 сентября 2010, 16:39ОбществоОльга
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Через два года индустриальная биеннале в&nbsp;Нижнем Тагиле, возможно, будет масштабнее. На&nbsp;это надеется заместитель директора нижнетагильского музея искусств Елена Ильина.
Итоги этой индустриальной биеннале, площадки которой развернулись в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и Невьянске, подведут в нашем городе в воскресенье, 12-го сентября. В этот день в нижнетагильский музей искусств приедут российские и зарубежные художники, галеристы и искусстоведы. Здесь же они проведут заключительный круглый стол биеннале, где в том числе обсудят дальнейшую судьбу экспонатов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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