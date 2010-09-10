Индустриальная биеннале в Нижнем Тагиле, возможно, будет масштабнее

Итоги этой индустриальной биеннале, площадки которой развернулись в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и Невьянске, подведут в нашем городе в воскресенье, 12-го сентября. В этот день в нижнетагильский музей искусств приедут российские и зарубежные художники, галеристы и искусстоведы. Здесь же они проведут заключительный круглый стол биеннале, где в том числе обсудят дальнейшую судьбу экспонатов.