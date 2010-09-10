Лучшую сандружину среди предприятий города выбрали сегодня
10 сентября 2010, 16:26ОбществоОльга
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В&nbsp;Нижнем Тагиле прошли соревнования санитарных дружин среди предприятий города. Команды представляли УВЗ, НТМК, ВГОК, химзавод &laquo;Планта&raquo;, Уралхимпласт, НТИИМ, Завод металлоконструкций и&nbsp;станцию Смычка. Самыми подготовленными оказались НТМК, ВГОК и&nbsp;УВЗ.
Как рассказала инженер управления МЧС Нижнего Тагила Елена Станиславец,соревнования проходят с 2002 года.Их цель — повысить уровень готовностисанитарных дружин к работе в условиях чрезвычайныхситуаций. Сегодня участники выявляли сильнейших в несколькихэтапах — действия в очагах ядерногопоражения, химического заражения и инфекционного заболевания.
Как рассказала капитан сандружины Уралхимпласта Татьяна Песцова, самыйсложный этап — действия в очаге ядерногопоражения. Так как команда каждый год обновляется, молодые участникидопускают на нем много ошибок.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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