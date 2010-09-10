Лучшую сандружину среди предприятий города выбрали сегодня

Как рассказала инженер управления МЧС Нижнего Тагила Елена Станиславец,соревнования проходят с 2002 года.Их цель — повысить уровень готовностисанитарных дружин к работе в условиях чрезвычайныхситуаций. Сегодня участники выявляли сильнейших в несколькихэтапах — действия в очагах ядерногопоражения, химического заражения и инфекционного заболевания.

Как рассказала капитан сандружины Уралхимпласта Татьяна Песцова, самыйсложный этап — действия в очаге ядерногопоражения. Так как команда каждый год обновляется, молодые участникидопускают на нем много ошибок.