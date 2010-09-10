МЧС вновь предупреждает о пожарах
10 сентября 2010, 16:04ОбществоОльга
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МЧС вновь предупреждает о&nbsp;пожарах. Свердловские спасатели обратились к&nbsp;жителям с&nbsp;призывом осторожнее обращаться с&nbsp;огнем, газовым оборудованием и&nbsp;электроприбдорами.
Приспособления для обогрева осенью становятся основной причиной пожаров.Только прошлой осенью в области случилось более тысячи пожаров, в которых погибли 112 человек, сообщили Джастмедиа в облМЧС.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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