МЧС вновь предупреждает о пожарах

МЧС вновь предупреждает о пожарах

МЧС вновь предупреждает о&nbsp;пожарах. Свердловские спасатели обратились к&nbsp;жителям с&nbsp;призывом осторожнее обращаться с&nbsp;огнем, газовым оборудованием и&nbsp;электроприбдорами. Приспособления для обогрева осенью становятся основной причиной пожаров.Только прошлой осенью в области случилось более тысячи пожаров, в которых погибли 112 человек, сообщили Джастмедиа в облМЧС. © Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

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