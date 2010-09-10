Мишарин ушел в отпуск
10 сентября 2010, 07:45ОбществоОльга
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Губернатор Свердловской области Александр Мишарин ушел в&nbsp;отпуск. Его обязанности исполняются председателем правительства Анатолием Грединым. Сроки окончания отпуска губернтора не&nbsp;уточняются.
Об этом сообщили АПИв департаменте информационной политики губернатора. Накануне в отпуск ушел глава администрации губернатора ВячеславЛашманкин. Его обязанности на три недели будет исполнятьпервый вице-премьер правительства — министр экономикиМихаил Максимов.
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