Мишарин ушел в отпуск

Мишарин ушел в отпуск

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин ушел в&nbsp;отпуск. Его обязанности исполняются председателем правительства Анатолием Грединым. Сроки окончания отпуска губернтора не&nbsp;уточняются. Об этом сообщили АПИв департаменте информационной политики губернатора. Накануне в отпуск ушел глава администрации губернатора ВячеславЛашманкин. Его обязанности на три недели будет исполнятьпервый вице-премьер правительства — министр экономикиМихаил Максимов.

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