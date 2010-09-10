Мост на выезде из Нижнего Тагила ремонтируют. Но транспортного коллапса не будет
Мост на&nbsp;выезде из&nbsp;Нижнего Тагила реконструируют. Но&nbsp;транспортного коллапса не&nbsp;будет, уверяют специалисты.
Сейчас ведутся работы по реконструкции развязки на 134-м километре дорог Нижний Тагил — Усть-Утка и Екатеринбург — Серов, сообщил исполняющий обязанности начальника отдела ГИБДД при нижнетагильском УВД Алексей Соловьев. Но это вовсе не значит, что автомобильное сообщение Нижнего Тагила с другими городами будетпарализовано. Развязка не перекрыта. Там организован круговой объезд ремонтирующегося участка, отметил Алексей Соловьев.
Решение о плановом ремонте моста было принято давно. Плохое дорожное покрытие, деформированные конструкции моста, устаревшие плиты перекрытий — все требовало ремонта, отметил Алексей Соловьев. Продлится ремонт до 30-го октября.
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