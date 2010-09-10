На выезде из города столкнулись сразу четыре машины
10 сентября 2010, 16:23ОбществоОльга
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На&nbsp;выезде из&nbsp;города столкнулись сразу четыре машины. В&nbsp;18.30&nbsp;на улице Горбуновская, ведущей в&nbsp;выезду из&nbsp;Нижнего Тагила, ехавшая в&nbsp;сторону города Волга с&nbsp;32-летним жителем Леневки за&nbsp;рулем врезалась в&nbsp;Тойоту RAV4.
За рулем иномарки была 41-летняя женщина. От удараТойоту отбросило на ВАЗ 21-093, который врезалсяв стоящую рядом Тойоту-Корола. В результате пострадалитолько водитель и две 16-летние пассажирки ВАЗа. Ониотделались ушибами.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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