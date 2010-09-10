Пикеты в честь дня трезвости пройдут 11 сентября в Нижнем Тагиле
Пикеты в&nbsp;честь дня трезвости пройдут в субботу в&nbsp;Нижнем Тагиле. 11-е сентября объявлено в&nbsp;Свердловской области Днем трезвости.
По сообщению нижнетагильского отделения Госнаркоконтроля,в субботу в шести точках города будут организованыпикеты. Календари и наклейки с символикой Днятрезвости волонтеры будут раздавать у алкомаркета«Магнум», у рынков «Пихтовыегоры», «Краснокаменский»и «Тагилстроевский», у магазина«Купеческий» на Гальянке, и у «Супер-Монетки»на Вые. Участники движения за трезвость будут собиратьс горожан подписи за признание спирта ядом.По Свердловской области волонтеры надеются собрать околомиллиона таких подписей.
А магазины Нижнего Тагила, возможно, ограничат в субботу продажуспиртного. Специалисты отдела торговли муниципалитета предложилитагильским предпринимателям несколько часов не продаватьалкогольные напитки. Сегодня в Нижнем Тагиле 350 магазиновторгуют спиртным.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM