Пикеты в честь дня трезвости пройдут 11 сентября в Нижнем Тагиле

По сообщению нижнетагильского отделения Госнаркоконтроля,в субботу в шести точках города будут организованыпикеты. Календари и наклейки с символикой Днятрезвости волонтеры будут раздавать у алкомаркета«Магнум», у рынков «Пихтовыегоры», «Краснокаменский»и «Тагилстроевский», у магазина«Купеческий» на Гальянке, и у «Супер-Монетки»на Вые. Участники движения за трезвость будут собиратьс горожан подписи за признание спирта ядом.По Свердловской области волонтеры надеются собрать околомиллиона таких подписей.