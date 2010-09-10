Погорельцы Вижая получают новые квартиры

Погорельцы из&nbsp;села Вижай, уничтоженного лесным пожаром в&nbsp;августе этого года, получают новое жилье. В&nbsp;Ивдельском отделе управления Росреестра по&nbsp;Свердловской области зарегистрированы права на&nbsp;10&nbsp;квартир. Как сообщили «Новому Региону»в пресс-службе регионального Управления Росреестра, сейчасна основании государственных контрактов на это жильеоформлено право собственности Свердловской области. Экспертизадокументов прошла в течение трех календарных дней, хотязаконодательство предусматривает более значительный срок. 9 сентября в Ивдельский отдел поступили документы ещена одну квартиру. Всего же, по даннымадминистрации Ивдельского городского округа, сгоревшими значатся девятьжилых двухквартирных домов, находившихся в муниципальнойсобственности.

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