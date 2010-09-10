Реконструкцию участка южного въезда успеют закончить к началу ноября
10 сентября 2010, 17:01ОбществоОльга
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Реконструкцию участка южного въезда успеют закончить к началу ноября. Если не к первому ноября, то в десятых числах месяца работы закончатся точно, считает начальник управления стратегического развития города Вахтанг Ахалая.
По его словам, сейчас сделана уже почти пятая часть всей работы. А ссередины сентября реконструкция будет идти еще более активно. Напомним, что сейчас реконструируются почти 4,5 километра дороги,связывающей Старатель и Нижний Тагил. Как отметил Вахтанг Ахалая, вутренние и вечерние часы-пик движение по ремонтируемому участку открыто,чтобы не создавать трудностей жителям поселка.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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