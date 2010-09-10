Реконструкцию участка южного въезда успеют закончить к началу ноября

По его словам, сейчас сделана уже почти пятая часть всей работы. А ссередины сентября реконструкция будет идти еще более активно. Напомним, что сейчас реконструируются почти 4,5 километра дороги,связывающей Старатель и Нижний Тагил. Как отметил Вахтанг Ахалая, вутренние и вечерние часы-пик движение по ремонтируемому участку открыто,чтобы не создавать трудностей жителям поселка.