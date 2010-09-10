Сбежавший с фермы верблюд бросился под поезд в Свердловской области
10 сентября 2010, 16:00ОбществоОльга
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Пригородная электричка &laquo;Алапаевск&nbsp;&mdash; Екатеринбург&raquo; насмерть задавила верблюда, вышедшего на&nbsp;железнодорожные пути на&nbsp;перегоне Красные Орлы&nbsp;&mdash; Реж, сообщает пресс-служба управления на&nbsp;транспорте МВД России по&nbsp;УрФО.
Проверка установила, что экзотическое животное принадлежало свердловскойагрофирме «Артемовская», руководство которой недавно приобрело двух верблюдов (самца и самку). «Из-за невнимательности обслуживающего персонала верблюды сбежали с фермы и скрылись в лесной чаще», отмечается в пресс-релизе. Теперь владельцам верблюда грозит штраф или предупреждение за нарушение правил выпаса скота вблизи железнодорожных путей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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