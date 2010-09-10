Сбежавший с фермы верблюд бросился под поезд в Свердловской области

Проверка установила, что экзотическое животное принадлежало свердловскойагрофирме «Артемовская», руководство которой недавно приобрело двух верблюдов (самца и самку). «Из-за невнимательности обслуживающего персонала верблюды сбежали с фермы и скрылись в лесной чаще», отмечается в пресс-релизе. Теперь владельцам верблюда грозит штраф или предупреждение за нарушение правил выпаса скота вблизи железнодорожных путей.