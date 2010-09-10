Свердловский губернатор назначил ответственного за военно-патриотическое воспитание молодежи

Департамент информационной политики губернатора сообщает, что в частности Владимир Романов займется реализацией областной программы по военно-патриотическому воспитанию, будет контролировать подготовку молодежи к воинской службе, координировать деятельность общественных военно-патриотических организаций. Раньше вопросы военно-патриотического воспитания относилиськ ведению министерства социальной защиты населения области, но в связи с тем, что работа в этом направлении будет активизирована, назначен отдельный человек.