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Свердловский губернатор назначил ответственного за военно-патриотическое воспитание молодежи
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловский губернатор назначил ответственного за военно-патриотическое воспитание молодежи

10 сентября 2010, 16:10ОбществоОльга
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