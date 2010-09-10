Свой Диснейленд появится в Москве в результате реконструкции ЦПКиО имени Горького

Напомним, что постановление правительства столицы по реконструкции парка Горького вышло в 2006 году. Тогда было представлено заключение экспертизы, признавшее сильный износ объектов инфраструктуры ЦПКиО. В 2007 году в парке была запрещена эксплуатация семи аттракционов, а в 2008-ом было демонтировано самое большое в стране «чертово колесо».