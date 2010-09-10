Свой Диснейленд появится в Москве в результате реконструкции ЦПКиО имени Горького
10 сентября 2010, 15:56ОбществоОльга
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Свой Диснейленд появится в&nbsp;Москве в&nbsp;результате реконструкции ЦПКиО имени Горького. Под этот проект в&nbsp;бюджете столицы появится специальная инвестиционная программа. Работы начнутся уже в&nbsp;2011 году и&nbsp;продлятся от&nbsp;трех до&nbsp;пяти лет.
Напомним, что постановление правительства столицы по реконструкции парка Горького вышло в 2006 году. Тогда было представлено заключение экспертизы, признавшее сильный износ объектов инфраструктуры ЦПКиО. В 2007 году в парке была запрещена эксплуатация семи аттракционов, а в 2008-ом было демонтировано самое большое в стране «чертово колесо».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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