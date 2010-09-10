Тагильские милиционеры просят горожан быть бдительными
10 сентября 2010, 16:42ОбществоОльга
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В&nbsp;связи с&nbsp;трагическими событиями во&nbsp;Владикавказе, когда террорист смертник подорвал себя на&nbsp;городском рынке, УВД Нижнего Тагила просит горожан быть бдительными.
Тагильчане должны обращать внимание на оставленные безприсмотра в общественных местах подозрительные предметы.Не принимать от незнакомых лиц сумкина хранение или для передачи кому-либо. Обращать вниманиена бесхозный автотранспорт, оставленный в аркахи дворах жилых домов, у административных зданий, рядомс больницами, школами и садиками.
В нижнетагильском УВД отмечают: при обнаружении подозрительныхлиц, автомобилей и предметов нужно немедленно сообщитьближайшим сотрудникам милиции, либо по телефону«02» или по телефону доверия УВД 97-62-21.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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