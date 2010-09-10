Тагильские милиционеры просят горожан быть бдительными

Тагильчане должны обращать внимание на оставленные безприсмотра в общественных местах подозрительные предметы.Не принимать от незнакомых лиц сумкина хранение или для передачи кому-либо. Обращать вниманиена бесхозный автотранспорт, оставленный в аркахи дворах жилых домов, у административных зданий, рядомс больницами, школами и садиками.

В нижнетагильском УВД отмечают: при обнаружении подозрительныхлиц, автомобилей и предметов нужно немедленно сообщитьближайшим сотрудникам милиции, либо по телефону«02» или по телефону доверия УВД 97-62-21.