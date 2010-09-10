Цены на европейскую пшеницу с июня выросли на 70%

Но движения эти можно называть чисто спекулятивными, цитирует Newslandкоординатора проекта e-oil.ру Юрия Белоусова: «В этом году планировался объем 197 млн тонн, это действительно было бы рекордом по запасам, но на текущий момент эти прогнозы снижены до 174 млн тонн. Я могу сказать, что это достаточно большой все таки объем. Об остатках могу сказать, что продовольствия хватит всем. Пшеница будет повышаться, мы говорили об уровне 275 долларов, это если мы будем брать по чикагской бирже котировку, верхняя граница сопротивления будет 325, но до нее вряд ли дойдет, но приблизиться к этому значению цены могут».