УрГУ готов бесплатно готовить талантливых школьников к олимпиадам

УрГУ готов бесплатно готовить талантливых школьников к олимпиадам

Бесплатно подготовиться к&nbsp;профильным олимпиадам по&nbsp;целому ряду предметов смогут в&nbsp;этом году талантливые ученики школ Екатеринбурга и&nbsp;Свердловской области в&nbsp;Экономико-математической школе. Как сообщили Накануне.RUв пресс-службе УрГУ, школа начнетдействовать в октябре на экономическом факультетеУральского госуниверситета. Преподавать экономику, математикуи обществознание слушателям школы будут ведущие специалистывуза. Прием учащихся в новую профильную школу пройдетна конкурсной основе. Тестирование состоится28 сентября и 2 октября в рамках Дняоткрытых дверей ЭФ УрГУ, а занятия начнутсяв октябре.Набор слушателей и занятия в школебудут бесплатными. Организаторы школы планируют проводить занятияне только в рабочие дни,но и по выходным, —добавили в пресс-службе УрГУ.

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