«Мода развивается циклами, но я думаю, что тенденция к использованию полных моделей останется с нами навсегда», — говорит президент американского дома моделей Luca Luca Илдиз Блэкстоун. «Легкая полнота у женщины — это признак здоровья», — добавляет она.

28% американцев сейчас страдают от ожирения. Производство одежды 50 размера и больше, которую носят почти две трети американских женщин — очень прибыльный бизнес. Известные модельеры тоже начинают сознавать это. Американский универмаг Saks скоро начнет продавать модную дорогую одежду для полных женщин.