В Свердловской области оплатить штрафы ГИБДД теперь можно на почте

В скором времени планируется услугу ввести в других почтамтах, в частности в Алапаевском, Ирбитском, Красноуфимском, Туринском и Нижнетагильском. «Оказание новой услуги через Федеральную систему „Город“ — централизованную систему автоматизированного приема и обработки платежей от населения — занимает не более одной минуты», — добавили в УФПС.

Добавим также, что в ближайшее время через отделения почтовой связи с помощью системы «Город» планируетсяввести еще одну новую услугу — прием платежей в пользу Федеральной службы судебных приставов Свердловской области.