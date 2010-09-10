В Свердловской области оплатить штрафы ГИБДД теперь можно на почте
Оплатить штрафы ГИБДД свердловчане теперь могут в&nbsp;почтовых отделениях. Как сообщили Накануне.RU в&nbsp;пресс-службе УФПС Свердловской области, этот новый вид почтового перевода появился в&nbsp; 75-и отделениях почтовой связи Екатеринбурга.
В скором времени планируется услугу ввести в других почтамтах, в частности в Алапаевском, Ирбитском, Красноуфимском, Туринском и Нижнетагильском. «Оказание новой услуги через Федеральную систему „Город“ — централизованную систему автоматизированного приема и обработки платежей от населения — занимает не более одной минуты», — добавили в УФПС.
Добавим также, что в ближайшее время через отделения почтовой связи с помощью системы «Город» планируетсяввести еще одну новую услугу — прием платежей в пользу Федеральной службы судебных приставов Свердловской области.
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