Жажда юмора
Что делает русский человек, когда ему грустно? Правильно, пьет водку и потом веселится. А что может делать в такой же ситуации брат-украинец? Снова угадали – пьет горилку и хохочет. Именно на сочетании этих двух элементов: горилки и хорошего юмора, щедро приправленных салом, и будет построен концерт украинского комик-септета «Украинский квартал», который состоится 12 сентября на концертной площадке БКЗ «Академический». После этого телевизионная версия шоу, которая в украинском прокате называется «Вечерний квартал», выйдет на канале СТС.
На своей этнической родине в незалежной комик-труппа «Студия Квартал-95», в состав которой входят Владимир Зеленский, Елена Кравец, Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Юрий Корявченков, Сергей Казанин и Денис Манжосов, за последние 7 лет получила широкую известность. Ребята с 2003 года ведут на украинском ТВ комик-шоу «Вечерний квартал», основной фишкой которого всегда были острые, но в то же время интеллектуальные шутки на самые злободневные, в том числе и политические темы. Российскому зрителю юмористы известны как команда высшей лиги КВН «95-й квартал» из Кривого Рога. А фронтмен коллектива Владимир Зеленский даже сыграл роль стоматолога в первой и второй частях фильма«Любовь в большом городе».
Вообще после сногсшибательного успеха «Вечернего квартала» «Студия Квартал-95» развила на Украине маштабную юмористическую деятельность. Из-под их пера один за одним вылетают сценарии полнометражных фильмов, сериалов и мюзиклов. Успех украинского коллектива заметил генеральный продюсер «СТС Медиа» Вячеслав Муругов и пригласил их сделать российскую версию «Вечернего квартала», которая будет называться «Украинский квартал».
Несмотря на то, что проект задумывался как медийный, шутки «Студии Квартал-95» первыми в России услышат зрители спектакля, который состоится 12 сентября в БКЗ «Академический». Кроме хохмачей из Украины в нем примут участие Филипп Киркоров, Николай Басков, Таисия Повалий, Ани Лорак, Борис Моисеев, дуэт «Чай вдвоем», «Дискотека Авария». Для того, чтобы расслабить и гостей, и зрителей шоу на этом празднике юмора, организаторы концерта обещают, что горилка там будет литься рекой, а сало утолит аппетит не только к хорошим шуткам.