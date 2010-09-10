Жажда юмора

На своей этнической родине в незалежной комик-труппа «Студия Квартал-95», в состав которой входят Владимир Зеленский, Елена Кравец, Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Юрий Корявченков, Сергей Казанин и Денис Манжосов, за последние 7 лет получила широкую известность. Ребята с 2003 года ведут на украинском ТВ комик-шоу «Вечерний квартал», основной фишкой которого всегда были острые, но в то же время интеллектуальные шутки на самые злободневные, в том числе и политические темы. Российскому зрителю юмористы известны как команда высшей лиги КВН «95-й квартал» из Кривого Рога. А фронтмен коллектива Владимир Зеленский даже сыграл роль стоматолога в первой и второй частях фильма«Любовь в большом городе».

Вообще после сногсшибательного успеха «Вечернего квартала» «Студия Квартал-95» развила на Украине маштабную юмористическую деятельность. Из-под их пера один за одним вылетают сценарии полнометражных фильмов, сериалов и мюзиклов. Успех украинского коллектива заметил генеральный продюсер «СТС Медиа» Вячеслав Муругов и пригласил их сделать российскую версию «Вечернего квартала», которая будет называться «Украинский квартал».